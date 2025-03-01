Сирський зізнався, що часом отримує некоректну інформацію з фронту

В сучасному інформаційному просторі приховати щось на тривалий термін неможливо.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зізнався, що часом йому подають некоректну інформацію про те, що відбувається на певних ділянках фронту. Але завдяки перевірці з різних джерел у кінцевому підсумку він дізнається про дійсний стан справ.
Про це головком розповів в інтерв’ю YouTube-каналу “Бомбардир”.
“Було таке”, - сказав він у відповідь на запитання про випадки подання некоректної інформації.
При цьому Олександр Сирський наголосив, що в сучасному світі, коли існує багато систем контролю інформаційного простору, приховати щось на тривалий термін неможливо.
“Ми моніторимо різні ресурси, створені спеціальні групи офіцерів, які займаються чисто моніторингом з різних джерел. Насамперед моніторяться ті інформаційні системи, які транслюють ситуацію на фронті. Все це порівнюється з офіційною інформацією, яка надається по лінії штабів”, - пояснив він.
За словами головкома ЗСУ, якщо виявляються розбіжності, уповноважені офіцери з’ясовують, чи відповідає дійсності та чи інша інформація.
“Ми маємо інформацію про те, що реально відбувається. Я сам постійно виїжджаю, спілкуюся з командирами і солдатами. Нема такого, щоб ми щось не знали”, - запевнив він.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що президент України Володимир Зеленський особисто контролює ситуацію на фронті та постійно стежить за виконанням бойових завдань.
Читайте також: