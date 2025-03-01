Сирський зізнався, що часом отримує некоректну інформацію з фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зізнався, що часом йому подають некоректну інформацію про те, що відбувається на певних ділянках фронту. Але завдяки перевірці з різних джерел у кінцевому підсумку він дізнається про дійсний стан справ.

Про це головком розповів в інтерв’ю YouTube-каналу “Бомбардир”.

“Було таке”, - сказав він у відповідь на запитання про випадки подання некоректної інформації.

При цьому Олександр Сирський наголосив, що в сучасному світі, коли існує багато систем контролю інформаційного простору, приховати щось на тривалий термін неможливо.

“Ми моніторимо різні ресурси, створені спеціальні групи офіцерів, які займаються чисто моніторингом з різних джерел. Насамперед моніторяться ті інформаційні системи, які транслюють ситуацію на фронті. Все це порівнюється з офіційною інформацією, яка надається по лінії штабів”, - пояснив він.

За словами головкома ЗСУ, якщо виявляються розбіжності, уповноважені офіцери з’ясовують, чи відповідає дійсності та чи інша інформація.

“Ми маємо інформацію про те, що реально відбувається. Я сам постійно виїжджаю, спілкуюся з командирами і солдатами. Нема такого, щоб ми щось не знали”, - запевнив він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що президент України Володимир Зеленський особисто контролює ситуацію на фронті та постійно стежить за виконанням бойових завдань.

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