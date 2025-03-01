В Deepstate відповіли, як змінилися темпи просування Росії в лютому

Російські війська окупували 192 квадратних кілометри української території в лютому, що є значним зниженням у порівнянні з попередніми місяцями.

Про це повідомили аналітики Deepstate.

За даними аналітиків Deepstate, після пікової окупації в листопаді, у грудні, січні та лютому спостерігається поступове зниження темпів просування.

Попри втрату темпів, які досягли рівня липня 2024 року, противник продовжує платити високу ціну у вигляді людських втрат.

"Активність ворога знизилася, але вона нікуди не ділася, Сили Оборони відбивають сотню атак щодня", — йдеться в повідомлення.

Динаміка окупації в розрізі місяців / Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, станом на 1 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 875 610 особового складу.

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