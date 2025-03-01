В окупованому Маріуполі вибухнув автомобіль із російським солдатом всередині

У ГУР оприлюднили відео з місця події.

Вночі 28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух — у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський солдат.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.

За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації. Точні наслідки вибуху уточнюються.

У Маріуполі вибухнув автомобіль із російським солдатом

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що у захопленому ворогом Маріуполі знайшли місце масових поховань загиблих містян, яких поховали разом із будівельним сміттям.

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