В окупованому Маріуполі вибухнув автомобіль із російським солдатом всередині

У ГУР оприлюднили відео з місця події.
Вночі 28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух — у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський солдат.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.
За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації. Точні наслідки вибуху уточнюються.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що у захопленому ворогом Маріуполі знайшли місце масових поховань загиблих містян, яких поховали разом із будівельним сміттям.
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