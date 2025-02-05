“Це буде Маріуполь номер два”: волонтер розповів про ситуацію в Херсоні

Російська армія сьогодні перетворює Херсон на “Маріуполь номер два”.

Про це волонтер на ім’я Віктор розповів в ексклюзивному репортажі журналістки TSN.ua Аліни Туришин та Вікторії Гнатюк.

Чоловік показав, як живе Херсон сьогодні, і купу боєприпасів, якими ворог щодня обстрілює місто. На його думку, ситуація в Херсоні буде тільки погіршуватися, бо ворог стирає його з лиця землі, як інші міста України, особливо на Донеччині.

Росія обстрілює Херсон цими боєприпасами / Скриншот із відео

“Взагалі цей район дуже небезпечний тим, що цей квадрат практично знищений. Тут усе знищено. І ситуація в Херсоні буде ще гіршою і гіршою, і гіршою і гіршою… Це буде Маріуполь номер два, і він уже стає Маріуполь номер два, як і інші міста на Донеччині. Росіяни стирають все з лиця землі. Вони не прийшли нас звільняти, вони прийшли вбивати, знищувати. Освіта, медицина, спорт – вони все знищують, культуру України. Але ми нація нескорених, тому ми будемо боротися”, – розповів Віктор.

Росія обстрілює Херсон цими боєприпасами / Скриншот із відео

Нагадаємо, волонтер пригадав події 24 лютого 2022 року: як починалася війна в Херсоні.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЬОГО НЕ ПОКАЗУЄ НІХТО! ВСЯ ПРАВДА ПРО ЖИТТЯ В ХЕРСОНІ СЬОГОДНІ: "ЭТО МАРИУПОЛЬ №2"!

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