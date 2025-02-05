"Это будет Мариуполь номер два": волонтер рассказал о ситуации в Херсоне

Российская армия сегодня превращает Херсон в "Мариуполь номер два".

Об этом волонтер по имени Виктор рассказал в эксклюзивном репортаже журналистки TSN.ua Алины Туришин и Виктории Гнатюк.

Мужчина показал, как живет Херсон сегодня, и кучу боеприпасов, которыми враг ежедневно обстреливает город. По его мнению, ситуация в Херсоне будет только ухудшаться, потому что враг стирает его с лица земли, как другие города Украины, особенно в Донецкой области.

Россия обстреливает Херсон этими боеприпасами/Скриншот с видео

"Вообще этот район очень опасен тем, что этот квадрат практически уничтожен. Здесь все уничтожено. И ситуация в Херсоне будет еще хуже и хуже, и хуже и хуже… Это будет Мариуполь номер два, и он уже становится Мариуполь номер два, как и другие города Донецкой области. Россияне стирают все с лица земли. Они не пришли нас освобождать, они пришли убивать, уничтожать. Образование, медицина, спорт – все они уничтожают, культуру Украины. Но мы нация непокоренных, поэтому мы будем сражаться”, – рассказал Виктор.

Россия обстреливает Херсон этими боеприпасами/Скриншот с видео

Напомним, волонтер вспомнил события 24 февраля 2022: как начиналась война в Херсоне.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭТО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НИКТО! ВСЯ ПРАВДА О ЖИЗНИ В ХЕРСОНЕ СЕГОДНЯ: "ЭТО МАРИУПОЛЬ №2"!

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