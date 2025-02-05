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Обстрел Изюма: в больнице умер еще один раненый

Обстрел Изюма: в больнице умер еще один раненый

Атака на Изюм 4 февраля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Врачи сутки боролись за жизнь пострадавшего.

В результате ударов по Изюму Харьковской области 4 февраля в больнице умер пострадавший мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В больнице умер 61-летний мужчина, госпитализированный в результате обстрела города Изюм, который российские войска устроили 4 февраля.

"Врачи сутки боролись за его жизнь, но спасти не удалось", — отметил Синегубов.

Напомним, российские войска 4 февраля атаковали Изюм баллистикой. В результате атаки сообщалось о пяти погибших и 55 пострадавших.

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