СМИ опровергли ряд мифов о достройке ХАЭС

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Несмотря на стратегическую важность решения для энергетической безопасности страны, в информационном пространстве распространяется ряд мифов относительно происхождения оборудования, необходимости строительства и возможных рисков.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте РБК-Украина.

Одним из главных аргументов противников достройки является утверждение, что новые энергоблоки будут работать на российском топливе. Впрочем, в законопроекте №11146 прямо указано, что реакторы ВВЭР-1000 будут использовать исключительно топливо американской компании Westinghouse или топливо украинского производства по ее технологии. Аналогичная практика уже действует в Болгарии, где Westinghouse поставляет топливо для АЭС "Козлодуй".

Еще один распространенный миф – это якобы "русское происхождение" реакторов, что якобы представляет угрозу. На самом деле, ВВЭР-1000 – это стандартная технология, на которой работают все атомные энергоблоки в Украине, а большинство компонентов для них были изготовлены украинскими предприятиями. Кроме того, энергоблоки будут модернизированы в соответствии с международными стандартами безопасности, которые подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также скептики ставят под вопрос необходимость строительства, заявляя, что Украине не нужно больше атомной генерации. Однако, по официальной статистике, в 2024 году импорт электроэнергии вырос в 5,5 раза, а дефицит электроэнергии по окончании войны может только усилиться. Достройка ХАЭС позволит не только покрыть внутренние потребности, но и возобновить экспорт электроэнергии в ЕС, в частности, в Польшу.

Еще одним аргументом критиков есть высокая стоимость проекта. Однако достройка обойдется значительно дешевле, чем строительство новой АЭС с нуля. Общая сумма составляет около 3 млрд долларов, что значительно меньше аналогичных европейских проектов. К примеру, Польша планирует строительство атомной станции за 14,5 млрд долларов.

Также авторы статьи отмечают, что весь мир движется в направлении развития атомной энергетики, что зафиксировано соглашениями СОР, подписантами которых является и Украина.

Переговоры между Украиной и Болгарией длятся более двух лет, и окончательное согласование соглашения ожидается в ближайшее время. Если Верховная Рада поддержит законопроект, строительство может начаться уже в текущем году, а запуск третьего энергоблока планируется на 2028 год.