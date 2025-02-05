Кто стоит за нападениями на ТЦК и диверсиями против военных: объяснение от ЦПД

За операции в Украине против военных и работников ТЦК отвечают ФСБ и ГРУ России.

Убийство сотрудника ТЦК в Пирятине Полтавской области – результат информационных операций спецслужб России, направленных на раскол в украинском обществе между гражданскими и военными. Расследование установит все детали.

Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Украины Андрей Коваленко рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Коваленко, на сегодняшний день за операции в Украине против военных и непосредственно работников ТЦК отвечают две российские структуры – ФСБ и ГРУ Генштаба РФ (военная разведка). В частности, во вражеской военной разведке есть отдел, отвечающий за диверсии в других странах. Это касается и Украины, и Европы.

"ГРУ фактически вернулось к функциям, которые оно выполняло во времена Советского Союза – фактически возродило отдел, специализировавшийся на внешних диверсиях, и сейчас вливает туда ресурсы, чтобы осуществлять диверсионную деятельность", – рассказал руководитель ЦПД.

Он отметил, что "цель вражеских операций против ТЦК – усугубить раскол между гражданскими и военными".

Коваленко объяснил, что россияне учитывают определенное недовольство в украинском обществе, наращивает пропагандистские силы для распространения отдельных неудачных случаев работы ТЦК на максимально большой сегмент населения.

Какой алгоритм работы врага?

Руководитель ЦПД сообщил, что российские спецслужбы через телеграм-каналы ищут людей, выражающих определенные взгляды. Дальше враг входит с такими людьми в контакт и предлагает деньги – от 500 дол. и выше за выполнение тех или иных действий.

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"Часто представители спецслужб врага не говорят напрямую о том, что человек должен заложить именно взрывчатку: просто дают адрес и говорят положить сверток у входа в здание. За это обещают "легкие деньги". В основном используют подростков, которые далеки от реального информационного поля, даже не задумываются, что взрывают ТЦК или осуществляют теракт против полицейских", – рассказал руководитель ЦПД.

Однако иногда люди совершают сознательные действия, когда имеют определенные взгляды и являются активным участником групп условных русских националистов или антифашистов.

Убийство работника ТЦК в Полтавской области

Коваленко ответил на вопрос, является ли убийство сотрудника ТЦК на Полтавщине инспирированным врагом: "На это должны ответить правоохранители. Это может быть другая история, но точно это является следствием информационной операции, которая ведется против Украины и против мобилизации, чтобы нагнетать ненависть в украинском обществе и распространять ее".

Кроме того, россияне пытаются распространять нарративы о том, что война не завершается якобы потому, что военные хотят воевать. Враг делает образ мобилизации насильственным, создает раскол между гражданскими и военными. Раскол между гражданскими и военными, внутреннее противостояние – это магистральная задача пропагандистов РФ. Для этого россияне используют в частности украинцев, сбежавших из страны и начавших работать на врага, делая из них лидеров мнений.

Противодействие российским операциям

По словам Коваленко, чтобы эффективно противодействовать российским операциям, следует постоянно объяснять, информировать людей о методах вербовки и последствиях работы на врага. Параллельно происходит постоянный процесс блокирования вражеских ресурсов, через которые распространяется агрессивная пропаганда.

"Все, кто работает на врага, оказываются за решеткой быстрее, чем получают деньги от россиян. Кроме того, враг в большинстве своем вообще не выплачивает деньги. Легкие деньги, которые им обещают, лишают наших граждан будущего и жизни в принципе", — акцентировал руководитель ЦПД.

Вместе с тем, правоохранители предупреждают большинство случаев диверсий по заказу россиян, а исполнителей задерживают. Так что не приходится говорить о какой-то катастрофической ситуации с влиянием информопераций врага на ситуацию в Украине.

"Пока масштабного настроения в украинском обществе, которого враг хотел бы достичь – нет. Думаю, что оно этого и не достигнет", – добавил Коваленко.

К слову, накануне Пирятинский суд взял под стражу жителя Лубен, подозреваемого в убийстве работника ТЦК.