Убийство военнослужащего ТЦК в Пирятине: суд избрал меру пресечения

Вадим Кузуб признал свою вину в убийстве Сокольчука, заявив, что хотел только испугать военных, а не убивать.

Пирятинский суд арестовал жителя Лубен Вадима Кузуба, подозреваемого в убийстве военного Сокольчука из ТЦК.

В Полтавской областной прокуратуре в комментарии для ТСН.ua, что суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых — содержание под стражей без права внесения залога.

"Речь идет о том, кто подозревается в стрельбе. "Суд арестовал его на 60 суток", — сообщила нам спикер Полтавской областной прокуратуры Людмила Иващук.

Адвокат арестованного в комментарии для ТСН.ua добавил, что мужчина сотрудничал со следствием и сообщил, где находится оружие. Защитник также добавил, что мужчина не собирался убивать военнослужащего, а хотел ранить.

По данным следствия, Вадим Кузуб 31 января попытался помочь родственнику своей сожительницы Евгению Щербаку избежать мобилизации. Щербак, который вместе с другими мобилизованными везли на учебу в воинскую часть, связался с Кузубом и сообщил маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции, Кузуб приехал с ружьем, чтобы забрать Щербака. Он выстрелил в военнослужащего Сокольчука, забрал его автомат и скрылся вместе со Щербаком.

Вадим Кузуб признал свою вину в убийстве военнослужащего Сокольчука, объяснив, что поначалу хотел испугать военных, но случайно выстрелил. Его защита требует домашний арест. Евгению Щербаку объявили подозрение в препятствовании деятельности ВСУ. Суд определит меру пресечения для него после рассмотрения дела Кузуба.

Напомним, 1 февраля в Полтавской области правоохранители задержали мужчину, который убил военного ТЦК из охотничьего оружия в городе Пирятин. Также в тот день в Ровенском ТЦК раздался взрыв. Известно об одном погибшем человеке, шестеро получили ранения.

▶️ На YouTube-канале ТСН доступно видео по этой ссылке: УБИЙСТВО СОТРУДНИКА ТЦК! СУД СКАЗАЛ СВОЕ СЛОВО! ЗАЯВЛЕНИЕ СТРЕЛКА В СУДЕ.

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