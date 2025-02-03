Вбивство ТЦКівця у Пирятині: суд обрав запобіжний захід

Вадим Кузуб визнав свою провину у вбивстві Сокольчука, заявивши, що хотів лише налякати військових, а не вбивати.

Пирятинський суд заарештував жителя Лубен Вадима Кузуба, якого підозрюють у вбивстві військового Сокольчука з ТЦК.

В Полтавській обласній прокуратурі в коментарі для ТСН.ua повідомили, що суд обрав міру запобіжного заходу для одного з підозрюваних – тримання під вартою без права внесення застав.

"Йдеться про того, хто підозрюється у стрільбі. "Суд арештував його на 60 діб", - повідомила нам речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

Адвокат арештованого в коментарі для ТСН.ua додав, що чоловік співпрацював зі слідством та повідомив, де знаходиться зброя. Захисник також додав, що чоловік не мав наміру вбивати військовослужбовця, а хотів поранити.

За даними слідства, Вадим Кузуб 31 січня спробував допомогти родичу своєї співмешканки, Євгену Щербаку, уникнути мобілізації. Щербак, якого разом з іншими мобілізованими везли на навчання до військової частини, зв’язався з Кузубом і повідомив маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції, Кузуб приїхав з рушницею, щоб забрати Щербака. Він вистрілив у військовослужбовця Сокольчука, забрав його автомат і втік разом з Щербаком.

Вадим Кузуб визнав свою провину у вбивстві військовослужбовця Сокольчука, пояснивши, що спочатку хотів налякати військових, але випадково вистрілив. Його захист просить домашній арешт. Євгену Щербаку оголосили підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ. Суд визначить запобіжний захід для нього після розгляду справи Кузуба.

Нагадаємо, 1 лютого на Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї у місті Пирятин. Також того дня у Рівненському ТЦК пролунав вибух. Відомо про одну загиблу людину, шестеро отримали поранення.

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