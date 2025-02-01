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У Рівненському ТЦК прокоментували вибух

У Рівненському ТЦК прокоментували вибух

У Рівненському обласному ТЦК та СП прокоментували вибух в установі / Фото: із соцмереж

Громадян просять зберігати спокій та не поширювати неперевірену інформацію.

У Рівненському обласному ТЦК та СП підтвердили вибух, який стався у приміщенні цієї установи сьогодні, 1 лютого.

Відповідне повідомлення з’явилося на Facebook-сторінці Рівненського обласного ТЦК та СП.

За повідомленням військових вибух стався близько 16.00. Після цього на місце події прибули рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.

“Інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовується, територію оточено для забезпечення безпеки”, - йдеться у повідомленні.

Громадян просять зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що внаслідок вибуху, який пролунав у приміщенні обласного ТЦК та СП в Рівному, загинула 1 людина, ще 6 дістали поранення.

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