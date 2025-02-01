У Рівненському ТЦК прокоментували вибух

Громадян просять зберігати спокій та не поширювати неперевірену інформацію.

У Рівненському обласному ТЦК та СП підтвердили вибух, який стався у приміщенні цієї установи сьогодні, 1 лютого.

Відповідне повідомлення з’явилося на Facebook-сторінці Рівненського обласного ТЦК та СП.

За повідомленням військових вибух стався близько 16.00. Після цього на місце події прибули рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.

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“Інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовується, територію оточено для забезпечення безпеки”, - йдеться у повідомленні.

Громадян просять зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що внаслідок вибуху, який пролунав у приміщенні обласного ТЦК та СП в Рівному, загинула 1 людина, ще 6 дістали поранення.

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