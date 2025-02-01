В Ровенском ТЦК прокомментировали взрыв

Граждан просят сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

В Ровенском областном ТЦК и СП подтвердили взрыв, произошедший в помещении этого учреждения сегодня, 1 февраля.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице Ровенского областного ТЦК и СП.

По сообщению военных, взрыв произошел около 16.00. После этого на место происшествия прибыли спасательные службы и представители правоохранительных органов, устанавливающие обстоятельства инцидента.

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"Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняется, территория оцеплена для обеспечения безопасности", — говорится в сообщении.

Граждан просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официального заявления от компетентных органов.

Напомним, в полиции сообщили, что в результате взрыва, прогремевшего в помещении областного ТЦК и СП в Ровно, погиб 1 человек, еще 6 получили ранения.

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