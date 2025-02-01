В Ровно в ТЦК произошел взрыв: что известно

По предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие.

В субботу, 1 февраля, в Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает местное издание "Ровно. Район".

На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и три кареты скорой медицинской помощи.

В помещении ТЦК выбиты окна. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В полиции Ровенской корреспонденту ТСН. ua сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента. Пресс-секретарь полиции направляется на место происшествия.

Источники ТСН.ua в Минобороны подтвердили факт взрыва, но на вопрос о том, произошел ли он в помещении областного ТЦК или рядом, ответили, что оперативное командование "Запад" готовит по этому поводу официальный комментарий, который вскоре будет опубликован.

Напомним, в городе Пырятин на Полтавщине 1 февраля неизвестный из охотничьего ружья застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК и СП.

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