У Рівному в ТЦК стався вибух: що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є постраждалі.
В суботу, 1 лютого, в місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це повідомляє місцеве видання "Рівне. Район".
На місце події прибули рятувальники ДСНС і три карети швидкої медичної допомоги.
У приміщенні ТЦК вибито вікна. За попередньою інформацією, є постраждалі.
В поліції Рівненщини кореспондентові ТСН.ua повідомили, що з'ясовують обставини інциденту. Речниця поліції прямує на місце події.
Джерела ТСН.ua у Міноборони підтвердили факт вибуху, але на запитання про те, стався він у приміщенні обласного ТЦК чи поряд, відповіли, що оперативне командування "Захід" готує з цього приводу офіційний коментар, який невдовзі буде опубліковано.
Нагадаємо, в місті Пирятині на Полтавщині 1 лютого невідомий з мисливської рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП.
Читайте також: