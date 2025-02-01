У Рівному в ТЦК стався вибух: що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є постраждалі.

В суботу, 1 лютого, в місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє місцеве видання "Рівне. Район".

На місце події прибули рятувальники ДСНС і три карети швидкої медичної допомоги.

У приміщенні ТЦК вибито вікна. За попередньою інформацією, є постраждалі.

В поліції Рівненщини кореспондентові ТСН.ua повідомили, що з'ясовують обставини інциденту. Речниця поліції прямує на місце події.

Джерела ТСН.ua у Міноборони підтвердили факт вибуху, але на запитання про те, стався він у приміщенні обласного ТЦК чи поряд, відповіли, що оперативне командування "Захід" готує з цього приводу офіційний коментар, який невдовзі буде опубліковано.

Нагадаємо, в місті Пирятині на Полтавщині 1 лютого невідомий з мисливської рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП.

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