Розстріл співробітника ТЦК на Полтавщині: нападника затримано (фото)

Нападник використав рушницю, аби вистрілити у військовослужбовця, після чого забрав його автомат і разом зі спільником втік.

Поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового Полтавського РТЦК.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

"З метою оперативного затримання озброєних злочинців ми негайно розпочали спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження. У ході невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала вбивцю / Поліція Полтавської області

Нагадаємо, раніше ми писали про те 1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік напав на військовослужбовця Полтавського РТЦК. Погрожуючи рушницею, він вимагав зброю, після чого вистрілив у солдата, смертельно його поранивши. Нападник забрав автомат та втік разом із мобілізованим військовозобов'язаним.

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