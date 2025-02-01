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Комбінована атака на Україну: Польща відреагувала на удари РФ

Комбінована атака на Україну: Польща відреагувала на удари РФ

Польща. / Фото: Associated Press

Польські військові підіймали у повітря авіацію.

Сьогодні, 1 лютого, під час масованого обстрілу України сусідня Польща піднімала в повітря винищувачі, а також привела у бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться в заяві Оперативного командуванні Збройних сил Польщі.

Польські військові наголосили, що "всі наявні сили і засоби" були розгорнуті, а ситуація постійно контролюється.

"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі" – йдеться в заяві.

Нагадаємо, вночі та зранку 1 лютого РФ атакувала Україну ракетами, дронами і бомбами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що є руйнування у Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.

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