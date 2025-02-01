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Росіяни влучили у житловий будинок в Полтаві: що відомо

Росіяни влучили у житловий будинок в Полтаві: що відомо

Наслідки атаки на Полтаву 1 лютого. / Фото: Полтавська обласна державна адміністрація

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Зранку в суботу, 1 лютого, російські військові вдарили по Полтаві. Сталося влучання в жилий будинок. Наразі інформації про жертв немає.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації. 

"Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється", - наголосили в ОВА.

Більше інформації від влади немає. Тим часом місцеві медіа та Telegram-канали пишуть, що зруйновано цілий під'їзд. Окрім того, у дворі біля будинків пошкоджено автомобілі, дитячий майданчик. 

Як повідомлялося, 1 лютого на Полтавщині через атаку РФ пошкоджено об'єкт енергетики. У Миргородському районі сталися відключення світла. 

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