Россияне попали в жилой дом в Полтаве: что известно

Утром в субботу, 1 февраля, российские военные ударили по Полтаве. Произошло попадание в жилой дом. Пока информации о жертвах нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.

"В настоящее время на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется", — подчеркнули в ОВА.

Больше информации от власти нет. Между тем, местные медиа и Telegram-каналы пишут, что разрушен целый подъезд. Кроме того, во дворе у домов повреждены автомобили, детская площадка.

Как сообщалось, 1 февраля в Полтавской области из-за атаки РФ поврежден объект энергетики. В Миргородском районе произошло отключение света.

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