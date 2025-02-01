Россияне попали в жилой дом в Полтаве: что известно

На месте "прилета" продолжаются спасательные работы.
Утром в субботу, 1 февраля, российские военные ударили по Полтаве. Произошло попадание в жилой дом. Пока информации о жертвах нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.
"В настоящее время на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется", — подчеркнули в ОВА.
Больше информации от власти нет. Между тем, местные медиа и Telegram-каналы пишут, что разрушен целый подъезд. Кроме того, во дворе у домов повреждены автомобили, детская площадка.
Как сообщалось, 1 февраля в Полтавской области из-за атаки РФ поврежден объект энергетики. В Миргородском районе произошло отключение света.
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