ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
484
Время на прочтение
2 мин

В Полтаве в результате вражеского удара погиб 59-летний учёный

Константин Чуб преподавал математику и информатику в университете, был автором более 80 научных работ

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака российского дрона

Атака российского дрона / © ТСН.ua

В Полтаве в результате атаки российского беспилотника погиб 59-летний Константин Чуб — кандидат физико-математических наук, доцент Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко. Он посвятил педагогической деятельности 35 лет.

О смерти ученого сообщило издание «Суспільне» со ссылкой на его бывшую жену.

Известно, что Константин Чуб родился в 1967 году. В 1989 году он окончил физико-математический факультет Полтавского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко, где получил специальность учителя математики и физики.

Впоследствии продолжил научную деятельность в Киеве. В 1997–2000 годах учился в аспирантуре факультета кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам, а через четыре года получил ученое звание доцента.

С сентября 2004 года Чуб работал в Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленко. Он занимал должность доцента кафедры начального образования факультета педагогического и художественного образования.

Константин Чуб

Константин Чуб

Преподавал математику и информатику, является автором более 80 научных работ

Преподаватель университета читал студентам курсы по информатике с элементами программирования, математике с методикой обучения и безопасности. За время своей научной деятельности он подготовил более 80 научных публикаций.

Кроме того, с 2004 по 2022 год Константин Чуб работал заместителем декана по учебной работе психолого-педагогического факультета.

Напомним, вечером в субботу, 17 октября, российская террористическая армия нанесла удар по Полтаве с помощью беспилотника. Сразу после атаки поступили сообщения о гибели одного человека.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie