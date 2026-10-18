В Полтаве в результате вражеского удара погиб 59-летний учёный

Атака российского дрона / © ТСН.ua

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В Полтаве в результате атаки российского беспилотника погиб 59-летний Константин Чуб — кандидат физико-математических наук, доцент Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко. Он посвятил педагогической деятельности 35 лет.

О смерти ученого сообщило издание «Суспільне» со ссылкой на его бывшую жену.

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Известно, что Константин Чуб родился в 1967 году. В 1989 году он окончил физико-математический факультет Полтавского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко, где получил специальность учителя математики и физики.

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Впоследствии продолжил научную деятельность в Киеве. В 1997–2000 годах учился в аспирантуре факультета кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам, а через четыре года получил ученое звание доцента.

С сентября 2004 года Чуб работал в Полтавском национальном педагогическом университете имени В. Г. Короленко. Он занимал должность доцента кафедры начального образования факультета педагогического и художественного образования.

Константин Чуб

Преподавал математику и информатику, является автором более 80 научных работ

Преподаватель университета читал студентам курсы по информатике с элементами программирования, математике с методикой обучения и безопасности. За время своей научной деятельности он подготовил более 80 научных публикаций.

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Кроме того, с 2004 по 2022 год Константин Чуб работал заместителем декана по учебной работе психолого-педагогического факультета.

Напомним, вечером в субботу, 17 октября, российская террористическая армия нанесла удар по Полтаве с помощью беспилотника. Сразу после атаки поступили сообщения о гибели одного человека.

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