Украину атакуют "Шахеды": где объявлена опасность

В субботу, 1 февраля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога не только из-за ракетной опасности, но и угрозы "Шахедов". В ряде областей фиксируют российские дроны.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 07:15 российские беспилотники фиксируют:

Группы БпЛА в Житомирской области курс юго-западный, вектор движения Староконстантинов;

БПЛА на юге Черниговщины и севере Полтавщины курсом на запад;

БПЛА на юго-западе Сумщины курсом на запад;

БпЛА в Харьковской области следуют в западном и южном направлениях.

Кроме того, отмечается, что ударные БпЛА направляются на город Староконстантинов с северо-востока.

Напомним, также по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. В некоторых городах раздавались взрывы.

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