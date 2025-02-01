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Україну атакують "Шахеди": де оголошено небезпеку

Україну атакують "Шахеди": де оголошено небезпеку

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Деякі дрона прямують на захід.

У суботу, 1 лютого, у низці областей України оголошено повітряну тривогу не лише через ракетну небезпеку, а й загрозу "Шахедів". У низці областей фіксують російські дрони.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 07:15 російські безпілотники фіксують: 

  • Групи БпЛА на Житомирщині курс південно-західний, вектор руху Старокостянтинів;
  • БпЛА на півдні Чернігівщини та півночі Полтавщини курсом на захід;
  • БпЛА на південному заході Сумщини курсом на захід;
  • БпЛА на Харківщині прямують у західному та південному напрямках.

Окрім того, зазначається, що ударні БпЛА прямують на місто Старокостянтинів з північного сходу.

Нагадаємо, також по всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. У деяких містах лунали вибухи.

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