Україну атакують "Шахеди": де оголошено небезпеку

У суботу, 1 лютого, у низці областей України оголошено повітряну тривогу не лише через ракетну небезпеку, а й загрозу "Шахедів". У низці областей фіксують російські дрони.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 07:15 російські безпілотники фіксують:

Групи БпЛА на Житомирщині курс південно-західний, вектор руху Старокостянтинів;

БпЛА на півдні Чернігівщини та півночі Полтавщини курсом на захід;

БпЛА на південному заході Сумщини курсом на захід;

БпЛА на Харківщині прямують у західному та південному напрямках.

Окрім того, зазначається, що ударні БпЛА прямують на місто Старокостянтинів з північного сходу.

Нагадаємо, також по всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. У деяких містах лунали вибухи.

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