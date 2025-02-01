Україну атакують "Шахеди": де оголошено небезпеку

Деякі дрона прямують на захід.
У суботу, 1 лютого, у низці областей України оголошено повітряну тривогу не лише через ракетну небезпеку, а й загрозу "Шахедів". У низці областей фіксують російські дрони.
Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.
Станом на 07:15 російські безпілотники фіксують:
- Групи БпЛА на Житомирщині курс південно-західний, вектор руху Старокостянтинів;
- БпЛА на півдні Чернігівщини та півночі Полтавщини курсом на захід;
- БпЛА на південному заході Сумщини курсом на захід;
- БпЛА на Харківщині прямують у західному та південному напрямках.
Окрім того, зазначається, що ударні БпЛА прямують на місто Старокостянтинів з північного сходу.
Нагадаємо, також по всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. У деяких містах лунали вибухи.