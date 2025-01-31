Зарплати, інфляція та тарифи на комуналку: НБУ зробив прогноз

Інфляція зростатиме найближчими місяцями, але вже від середини року почне знижуватися. Наприкінці 2025 року вона становитиме 8,4%, а за підсумками 2026 року – повернеться до 5%.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Інфляція

Пришвидшення інфляції найближчими місяцями відображатиме обмежену пропозицію продовольства через гірші тогорічні врожаї, а також збільшення виробничих витрат, зокрема на енергозабезпечення й оплату праці. Однак ця тенденція не буде тривалою.

Очікується, що інфляція досягне піку в ІІ кварталі та від середини року почне знижуватися. НБУ прогнозує уповільнення інфляції до 8,4% наприкінці 2025 року.

Крім того, інвестиції бізнесу в енергонезалежність переважно вже відобразилися в цінах, тому на тлі очікуваного зниження енергодефіциту цей чинник також сприятиме зменшенню інфляції.

Зростання економіки пришвидшиться до 3,6% 2025 року та до близько 4% наступними роками.

Заробітні плати

Під впливом значного попиту на робочу силу безробіття зменшиться, однак залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення (близько 10-11% у 2025-2027 роках) через збереження суттєвих диспропорцій між потребами роботодавців і знаннями й можливостями потенційних робітників.

Очікується, що зарплати зростатимуть і надалі, хоча в міру поступового поліпшення ситуації на ринку праці щорічні темпи їхнього підвищення в реальному вимірі сповільняться до 3-4% у 2025-2027 роках.

Тарифи на ЖКП

Вартість окремих послуг ЖКГ для населення (природний газ, опалення та гаряча вода) залишається нижчою за рівень, який би узгоджувався зі світовими цінами на газ. Відповідно дія мораторію на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ теж обмежувала пришвидшення інфляції.

Нагадаємо, річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, натомість на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому відіграли глобальні фактори.

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