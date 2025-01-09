В Україні знову здорожчають продукти: які саме

Здорожчання пов'язане з економічними та сезонними факторами, а також зі зростанням витрат на виробництво.

2025 року в Україні зростуть ціни на низку продуктів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону нардеп Іван Чайківський.

За його прогнозами, збільшення цін на базові продукти варто очікувати вже навесні.

Зокрема, здорожчають:

шоколад (до 80-85 гривень за плитку)

овочі, особливо — картопля

фрукти

хліб

макаронні вироби

На ціноутворення впливають немало чинників. Зокрема, погода й кліматичні умови, технології аграріїв та війна.

"Сьогодні аграрному сектору потрібно переорієнтовуватися фактично у своєму виробництві", — зазначив він.

Наприклад, вирощування овочів переходить у центральні регіони. Проте на переналаштування потрібен час.

На вартість продукції впливають логістика, перероблення, податки, ціни на електроенергію і пальне, нестача робочих рук. Також важливим фактором є зберігання продуктів, особливо овочів, бо вони найбільше здорожчали.

Раніше повідомлялося, що в Україні ціни на часник досягли рекорду.

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