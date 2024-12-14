В Україні ціна на популярний овоч знизилась на 11%: про який йдеться

В Україні цього тижня спостерігається зниження відпускних цін на огірки через слабкий попит на тепличні овочі, що є незвичним для середини грудня.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Продавці змушені вдаватися до цього кроку, оскільки попит на огірки значно менший, ніж зазвичай у цей період.

Сьогодні ціна тепличних огірків коливається між 80-110 грн/кг ($1,92-2,64/кг), що на 11% дешевше порівняно з минулим тижнем. Це пов'язано з тим, що оптові компанії та роздрібні мережі зменшують закупівлі великих партій через низькі темпи збуту, що призводить до накопичення нереалізованої продукції та погіршення її якості.

Незважаючи на зниження цін на тепличні огірки цього тижня, вони все ще на 21% дорожчі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Більшість операторів ринку вважають поточну ситуацію тимчасовою і не виключають, що наступного тижня ціни можуть знову зрости.

Нагадаємо, раніше ми писали цікаві факти про історію походження овочів.

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