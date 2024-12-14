В Україні знову зростають ціни на картоплю: прогноз експертів

Ціни на картоплю зросли на 22% порівняно з минулим тижнем.

Зростання спричинене активізацією торгівельної діяльності через підготовку до новорічних свят. Оптові компанії та роздрібні мережі почали формувати запаси, що підвищило попит. Наразі картопля продається за 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг).

Про це повідомив проєкт EastFruit.

"На сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Таке значне підвищення ціни обумовлено скороченням виробництва картоплі в Україні цього року", - йдеться в повідомленні.

Причиною став спад виробництва через посуху влітку в основних регіонах вирощування. Експерти прогнозують, що ціни можуть продовжити зростати, але різкого стрибка не очікується.

Нагадаємо, в Україні різко здорожчала капуста.

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