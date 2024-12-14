В Украине снова растут цены на картофель: прогноз экспертов

Цены на картофель выросли на 22% по сравнению с прошлой неделей.

Рост вызван активизацией торговой деятельности через подготовку к новогодним праздникам. Оптовые компании и розничные сети начали формировать запасы, что повысило спрос. Пока картофель продается за 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг).

Об этом сообщил проект EastFruit.

"На сегодняшний день картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 85% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году. Такое значительное повышение цены обусловлено сокращением производства картофеля в Украине в этом году", — говорится в сообщении.

Причиной стал спад производства из-за засухи летом в основных регионах выращивания. Эксперты прогнозируют, что цены могут продолжить расти, но резкого скачка не ожидается.

Напомним, в Украине резко подорожала капуста.

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