В Украине резко подорожала капуста – и это только начало

В Украине на этой неделе начала дорожать белокочанная капуста высокого качества.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В сложившихся условиях владельцы качественной капусты начали повышать отпускные цены. Пока они готовы отгружать эту продукцию в диапазоне 20-27 грн/кг в зависимости от качества и объема, что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее.

В то же время предложение белокочанной капусты на рынке достаточно ограничено, поскольку многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, они не исключают, что в ближайшие недели цены на эту продукцию могут продолжать расти.

Аналитики отметили, что на сегодняшний день цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года. Большинство участников рынка прогнозируют ее дальнейшее удорожание.

Ранее в НБУ сообщили, что низкий уровень урожайности, ухудшение качества овощей и фруктов, а также скорейшее исчерпание запасов с прошлого года способствуют повышению цен на продукты.

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