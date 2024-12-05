В Україні різко здорожчала капуста - і це тільки початок 

Пропозиція білокачанної капусти на ринку досить обмежена, оскільки багато господарств воліють не поспішати з продажами.
В Україні цього тижня почала дорожчати білокачанна капуста високої якості.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
В умовах, що склалися, власники якісної капусти почали підвищувати відпускні ціни. Наразі вони готові відвантажувати цю продукцію в діапазоні 20-27 грн/кг залежно від якості та обсягу, що в середньому на 11% дорожче, ніж тижнем раніше.
Водночас пропозиція білокачанної капусти на ринку досить обмежена, оскільки багато господарств воліють не поспішати з продажами, вони не виключають, що найближчими тижнями ціни на цю продукцію можуть продовжувати зростати.
Аналітики зазначили, що на сьогодні ціна на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 2,7 раза вища, ніж за аналогічний період 2023 року. Більшість учасників ринку прогнозують її подальше здорожчання.
Раніше в НБУ повідомили, що низький рівень врожайності, погіршення якості овочів і фруктів, а також швидке вичерпання запасів з минулого року сприяють підвищенню цін на продукти.
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