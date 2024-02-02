Нацбанк прогнозує зростання інфляції у 2024 році

Відновлення української економіки цього року сповільниться до 3,6%.

У перші місяці 2024 року інфляція в Україні залишатиметься близькою до поточних рівнів, але помірно зросте у другому півріччі й до кінця року становитиме 8,6%.

Про це йдеться у щоквартальному звіті Національного банку України.

Прискорення інфляції відбудеться через вичерпання ефекту впливу надсприятливих погодних умов на пропозицію продовольства та зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

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Після зниження ризиків безпеки у 2025 році інфляція сповільниться до 5,8% та повернеться до цілі 5% у 2026 році.

Цьому сприятимуть як зменшення зовнішнього інфляційного тиску, зокрема через здешевлення енергоносіїв, так і послідовна монетарна політика НБУ.

Що відбуватиметься з економікою

Відновлення економіки України триватиме, хоч і сповільниться до 3,6% у 2024 році. Її підтримуватимуть м'яка фіскальна політика, подальше пожвавлення внутрішнього попиту та розширення логістичних потужностей.

Водночас все ще високі ризики безпеки, масштабність втрат і руйнувань обмежуватимуть економічне зростання. Стримувальний вплив матиме й імовірне скорочення врожаїв після торішніх рекордів урожайності.

У 2025-2026 роках зростання економіки прискориться до 5,8% та 4,5% відповідно, прогнозують у НБУ.

Нагадаємо, фактична споживча інфляція в грудні 2023 року була нижча прогнозованої. Базова інфляція також сповільнилася суттєвіше за прогноз завдяки швидкій адаптації учасників валютного ринку до режиму керованої курсової гнучкості. 2023 року базова інфляція сповільнилася до 4,9%.

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