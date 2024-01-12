У НБУ прокоментували рівень інфляції у 2023 році

Очікується збереження помірної інфляції й у 2024 році.

Фактична споживча інфляція в грудні 2023 року була нижча прогнозованої. Базова інфляція також сповільнилася суттєвіше за прогноз завдяки швидкій адаптації учасників валютного ринку до режиму керованої курсової гнучкості. У 2023 році базова інфляція сповільнилася до 4,9%.

Про це пише НБУ.

Які причини сповільнення

У грудні 2023 року інфляція залишилася на рівні листопада – 5,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Як відзначають у НБУ, стрімке сповільнення інфляції у 2023 році зумовлено низкою чинників:

комплекс заходів НБУ з підтримання стійкості валютного ринку дав змогу знизити фундаментальний інфляційний тиск, що обмежувало зростання цін на широкий спектр товарів з імпортною складовою та сприяло поліпшенню інфляційних та курсових очікувань.

фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги стримувала зростання адміністративних цін;

гарні врожаї та відповідне збільшення пропозиції харчових продуктів сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції.

"Ці чинники переважили ефекти від зростання цінового тиску з боку виробничих витрат бізнесу через подорожчання електроенергії та підвищення зарплат", – зазначають аналітики.

У НБУ навели кілька цифр:

подорожчання оброблених продовольчих товарів за підсумками року становило 5,9% р/р.

ціни на непродовольчі товари знизилися у 2023 році на 0,1% р/р

темпи зростання вартості послуг за підсумками 2023 року становили 10,7%

сирі продукти у 2023 році подорожчали на 2,2%

адміністративно-регульовані ціни упродовж минулого року зросли на 10,7%

темпи зростання цін на пальне за підсумками 2023 року становили 2,7%

Раніше голова НБУ пояснив, наскільки Україна залежить від фінансової допомоги Заходу.

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