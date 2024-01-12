У НБУ прокоментували рівень інфляції у 2023 році

Очікується збереження помірної інфляції й у 2024 році.
Фактична споживча інфляція в грудні 2023 року була нижча прогнозованої. Базова інфляція також сповільнилася суттєвіше за прогноз завдяки швидкій адаптації учасників валютного ринку до режиму керованої курсової гнучкості. У 2023 році базова інфляція сповільнилася до 4,9%.
Про це пише НБУ.
Які причини сповільнення
У грудні 2023 року інфляція залишилася на рівні листопада – 5,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.
Як відзначають у НБУ, стрімке сповільнення інфляції у 2023 році зумовлено низкою чинників:
- комплекс заходів НБУ з підтримання стійкості валютного ринку дав змогу знизити фундаментальний інфляційний тиск, що обмежувало зростання цін на широкий спектр товарів з імпортною складовою та сприяло поліпшенню інфляційних та курсових очікувань.
- фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги стримувала зростання адміністративних цін;
- гарні врожаї та відповідне збільшення пропозиції харчових продуктів сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції.
"Ці чинники переважили ефекти від зростання цінового тиску з боку виробничих витрат бізнесу через подорожчання електроенергії та підвищення зарплат", – зазначають аналітики.
У НБУ навели кілька цифр:
-
подорожчання оброблених продовольчих товарів за підсумками року становило 5,9% р/р.
-
ціни на непродовольчі товари знизилися у 2023 році на 0,1% р/р
-
темпи зростання вартості послуг за підсумками 2023 року становили 10,7%
-
сирі продукти у 2023 році подорожчали на 2,2%
-
адміністративно-регульовані ціни упродовж минулого року зросли на 10,7%
-
темпи зростання цін на пальне за підсумками 2023 року становили 2,7%
Раніше голова НБУ пояснив, наскільки Україна залежить від фінансової допомоги Заходу.
Читайте також: