США призупинили допомогу Україні: що відомо

Військова допомога Україні від Сполучених Штатів Америки наразі офіційно призупинена. Це триватиме до тих пір, поки американський Конгрес схвалить нове фінансування.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу.

Він пояснив, що Вашингтон надав останній пакет військової допомоги, на який вистачило грошей. Йдеться про виділення 250 мільйонів доларів, про що оголосили ще 27 грудня 2023-го.

"Допомога, яку ми надавали, зараз зупинилася. Атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І зараз… вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Отже, потреба є гострою саме зараз, особливо в ці зимові місяці", - наголошує Кірбі.

Він також зауважив, що російські окупанти почали використовувати північнокорейські балістичні ракети для "виконання своєї брудної роботи".

Нагадаємо, представник Держдепу Метью Міллер на брифінгу 4 січня заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки. За його словами, мета Вашингтона – допомогти Києву "встати на власні ноги".

Тим часом президент США Джо Байден після укладення угоди щодо фінансування уряду 2024 року закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні.

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