Допомога Україні: Держдеп зробив важливу заяву

Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, адже прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, пише "Європейська правда".

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", – зазначив він.

За його словами, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву стати на власні ноги та розбудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

А координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати наразі не мають бюджетних коштів для нової військової підтримки України.

Нагадаємо, 27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню та артилерії, а також протитанкові засоби та інше обладнання.

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