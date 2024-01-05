Помощь Украине: Госдеп сделал важное заявление

Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, потому что стремятся помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.

Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. Это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", — отметил он.

По его словам, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть потребность, поскольку цель Вашингтона состоит в том, чтобы помочь Киеву стать на собственные ноги и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

А координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что у Соединенных Штатов пока нет бюджетных средств для новой военной поддержки Украины.

Напомним, 27 декабря президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву, на который были средства согласно его полномочиям. В этот пакет на 250 миллионов долларов вошли боеприпасы для средств противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также противотанковые средства и другое оборудование.

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