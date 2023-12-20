Помощь от США: когда Украине предоставят еще один пакет

Без поддержки со стороны американских партнеров ситуация на фронте может развиваться по самому худшему сценарию.

США предоставят Украине еще один пакет помощи до конца декабря 2023 года. К сожалению, после этого принятие решения о финансировании без участия Конгресса будет невозможным.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне.

Когда будет решение Конгресса

В Белом доме также надеются, что вопрос о дополнительной финансовой помощи для Украины удастся урегулировать в январе 2024 года. Кирби подчеркнул, что она не только крайне важна для нашего государства, но и отвечает национальным интересам США.

"Время не на нашей стороне. Это должно быть не позже, чем в январе, но чем быстрее, тем лучше", – предостерег он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден готов к компромиссам с республиканцами по разблокированию помощи Украине.

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