Допомога від США: коли Україні нададуть ще один пакет

Без підтримки з боку американських партнерів ситуація на фронті може розвиватися за найгіршим сценарієм.

США нададуть Україні ще один пакет допомоги до кінця грудня 2023 року. На жаль, після цього ухвалення рішення щодо фінансування без участі Конгресу буде неможливим.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

Коли буде рішення Конгресу

У Білому домі також сподіваються, що питання додаткової фінансової допомоги для України вдасться врегулювати в січні 2024 року. Кірбі наголосив, що вона не лише вкрай важлива для нашої держави, а й відповідає національним інтересам США.

"Час не на нашому боці. Це має бути не пізніше, ніж у січні, але чим швидше, тим краще", – застеріг він.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден готовий до компромісів з республіканцями для розблокування допомоги Україні.

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