Примара нової війни?: Китай попередив Байдена, що захопить Тайвань – NBC

Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив президентові Сполучених Штатів Джо Байдену під час їхнього нещодавнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін "возз’єднає" Тайвань із материковим Китаєм, але терміни ще не визначені.

Про це пише NBC News із посиланням на слова трьох чинних і колишніх американських чиновників.

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Сі Цзіньпін нібито сказав очільнику Білого дому, що Китай вважає за краще возз’єднати Тайвань мирним шляхом, а не силою.

За інформацією джерел видання, китайський лідер у розмові з Байденом прокоментував публічні прогнози військових лідерів США, які стверджують, що Сі планує захопити Тайвань у 2025 або 2027 роках. Сі Цзіньпін сказав, що вони помилялися, оскільки він ще не встановив часові рамки.

Китайські офіційні особи також попросили напередодні саміту, щоб Байден зробив публічну заяву після зустрічі, заявивши, що Сполучені Штати підтримують мету Китаю щодо мирного об’єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Білий дім відхилив запит Китаю.

Джерела видання, знайомі з розмовою між Байденом і Сі, описали китайського лідера як прямого і відвертого, але не конфронтаційного.

Співрозмовники журналістів стверджують, що Сі сказав Байдену та іншим офіційним особам США, що "питання Тайваню залишається найважливішим і найбільш делікатним питанням у відносинах між Пекіном і Вашингтоном". Він закликав США повинні "підтримати мирне возз'єднання Китаю" і запевнив, що "Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити".

"Його мова не відрізнялася від того, що він завжди говорив. Він завжди жорсткий щодо Тайваню. Він завжди дотримувався жорсткої позиції", – сказав американський чиновник на умовах анонімності.

"Брязкання шаблями Сі щодо Тайваню є головним предметом занепокоєння для чиновників адміністрації Байдена, які наполегливо намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм", – зауважують автори статті.

Нагадаємо, що зустріч президента США Джо Байдена з главою КНР Сі Цзіньпіном відбулася 15 листопада на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

За інформацією ЗМІ, на цій зустрічі Сі Цзіньпін і Байден домовилися відновити військові зв’язки на високому рівні.

В МЗС Китаю зустріч лідерів у Сан-Франциско є поворотною точкою у відносинах зі США.

ТСН.ua зібрав огляд західної преси про підсумки та ключові меседжі зустрічі двох найвпливовіших лідерів світу.

Чому ворогують Тайвань і Китай: історична довідка

Тайвань і навколишні острови контролюються частково визнаною Китайською Республікою. Свої права на острів заявляє КНР, з точки зору якої Тайвань входить до однойменної адміністративної одиниці Китаю.

У 1949 році, зазнавши поразки у Громадянській війні від військ Мао Цзедуна, очільник уряду Республіки Китай Чан Кайши сховався на Тайвані. Разом з ним туди перебралися його партія Гоміньдан, адміністрація та парламент.

1971 року Республіка Китай поступилася місцем в ООН Китайській Народній Республіці — з того часу ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР на чолі з комуністами як над материковим Китаєм, так і над Тайванем.

Протистояння між КНР і Китайською Республікою неодноразово призводило до збройних сутичок. Офіційний Пекін вважає владу Тайваню сепаратистами. Тайбей же спочатку не визнавав владу Комуністичної партії і претендував на відновлення свого контролю над усім Китаєм. Хоча в останні десятиліття влада Тайваню вже не декларує таких претензій, намагаючись відстояти хоча б суверенітет острова.