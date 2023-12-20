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Важкохвору Катерину Тишкевич виписали з лікарні

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Важкохвору Катерину Тишкевич виписали з лікарні

Катерина Тишкевич

Артистка поділилася, що їй стає вже краще.

Українська акторка Катерина Тишкевич поділилася радісними новинами.

В Instagram-stories знаменитість розповіла, що її нарешті вже виписують із одеської лікарні. Артистка зазначила, що вже набагато краще почувається та може самостійно ходити. Щоправда, рани на обличчі досі загоюються.

Акторка також опублікувала фото з місцевими медиками та зазначила, що вони врятували їй життя.

"Моя виписка. Мої друзі-рятівники", - поділилася Тишкевич.

Катерина Тишкевич із медиками / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Катерина Тишкевич із медиками / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Знаменитість також показала, як її вітали з випискою. Катерині подарували чималий букет рожевих та білих троянд, а також повітряні кульки у формі сердець. Знаменитість подякувала всім, хто її підтримував, та зазначила, що поступово одужує.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Дякую всім! Досі жива! Врятували!" – наголосила артистка.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Зазначимо, Катерина Тишкевич потрапила до лікарні, де в неї діагностували сепсис. Близько 10 днів акторка перебувала в реанімації, де лікарі боролися за її життя. Нещодавно мама артистки вперше розповіла, що саме спричинило виникнення сепсису в 29-річної доньки.

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Дата публікації
Перегляди
1800
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