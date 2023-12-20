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Тяжелобольную Екатерину Тышкевич выписали из больницы

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1800
Время на прочтение
1 мин
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Тяжелобольную Екатерину Тышкевич выписали из больницы

Екатерина Тышкевич

Артистка поделилась, что ей становится лучше.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич поделилась радостными новостями.

В Instagram-stories знаменитость рассказала, что ее наконец-то уже выписывают из одесской больницы. Артистка отметила, что уже гораздо лучше себя чувствует и может самостоятельно ходить. Правда, раны на лице все еще заживают.

Актриса также опубликовала фото с местными медиками и отметила, что они спасли ей жизнь.

"Моя выписка. Мои друзья-спасители", — поделилась Тышкевич.

Екатерина Тышкевич с медиками / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич с медиками / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Знаменитость также показала, как ее поздравили с выпиской. Екатерине подарили большой букет розовых и белых роз, а также воздушные шарики в форме сердец. Знаменитость поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и отметила, что постепенно поправляется.

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Спасибо всем! До сих пор жива! Спасли!" – подчеркнула артистка.

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Отметим, Екатерина Тышкевич попала в больницу, где у нее был диагностирован сепсис. Около 10 дней актриса находилась в реанимации, где врачи боролись за ее жизнь. Недавно мама артистки впервые рассказала, что именно стало причиной возникновение сепсиса у 29-летней дочери.

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Дата публикации
Просмотры
1800
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