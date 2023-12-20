Дуда назвав аргументи на користь вступу України до НАТО

На переконання президента Польщі, Україна на сьогодні “має одну з найкращих армій у світі”.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає “безцінним” членство України в НАТО з точки зору національних інтересів своєї країни.

Про це він говорив у середу, 20 грудня, під час засідання Радбезу Польщі за участі нового складу уряду країни.

За словами Анджея Дуди, він як президент та новий уряд Польщі повинні діяти спільно в реалізації намірів євроінтеграції України.

“З точки зору безпеки надзвичайно важливим є питання майбутнього членства України в НАТО. Рішення, яке ухвалив би Північноатлантичний альянс у цій сфері, було б безцінним. По-перше, ми відсуваємо східний фланг НАТО у цій частині нашого кордону на схід від Польщі, що має очевидне значення з точки зору безпеки нашої країни”, - наголосив польський лідер.

Крім того, на його переконання, Україна на сьогодні “має одну з найкращих армій у світі”, тому Польща отримає в НАТО “ сильного військового партнера, який на даний момент уже має величезний військовий досвід з огляду на два роки оборони від Росії”.

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“У бойовому відношенні Україна має досвідчених військових, які використовують найсучасніші технології, адже це війна XXI століття, якщо подивитися хоча б на застосування безпілотників. Це все має величезне значення і для нашої безпеки”, - резюмував Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що будь-які сигнали від партнерів про ймовірний "частковий" вступ України до НАТО – "це маячня".

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