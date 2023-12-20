Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дуда назвав аргументи на користь вступу України до НАТО

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
449
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дуда назвав аргументи на користь вступу України до НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда / Фото: Associated Press

На переконання президента Польщі, Україна на сьогодні “має одну з найкращих армій у світі”.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає “безцінним” членство України в НАТО з точки зору національних інтересів своєї країни.

Про це він говорив у середу, 20 грудня, під час засідання Радбезу Польщі за участі нового складу уряду країни.

За словами Анджея Дуди, він як президент та новий уряд Польщі повинні діяти спільно в реалізації намірів євроінтеграції України. 

“З точки зору безпеки надзвичайно важливим є питання майбутнього членства України в НАТО. Рішення, яке ухвалив би Північноатлантичний альянс у цій сфері, було б безцінним. По-перше, ми відсуваємо східний фланг НАТО у цій частині нашого кордону на схід від Польщі, що має очевидне значення з точки зору безпеки нашої країни”, - наголосив польський лідер.

Крім того, на його переконання, Україна на сьогодні “має одну з найкращих армій у світі”, тому Польща отримає в НАТО “ сильного військового партнера, який на даний момент уже має величезний військовий досвід з огляду на два роки оборони від Росії”.

Читайте провідні новини дня:

“У бойовому відношенні Україна має досвідчених військових, які використовують найсучасніші технології, адже це війна XXI століття, якщо подивитися хоча б на застосування безпілотників. Це все має величезне значення і для нашої безпеки”, - резюмував Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що будь-які сигнали від партнерів про ймовірний "частковий" вступ України до НАТО – "це маячня".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
449
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація