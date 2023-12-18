Німецька бригада у Литві захищатиме східний фланг НАТО - міністр оборони ФРН

Міністр оборони Литви подякував німецьким партнерам і зауважив, що найбільшою загрозою для всіх держав регіону є російська агресивна політика.

Розгортання бригади Бундесверу в Литві засвідчує готовність Німеччини захищати весь східний фланг НАТО.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на спільній з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом пресконференції у Вільнюсі після підписання відповідної дорожньої карти, передає "Укрінформ".

"Ми готові захищати територію Литви… Ми в Німеччині усвідомили безпекові реалії і посилаємо чіткий сигнал усім, хто почувається в небезпеці… Ми беремо на себе відповідальність і роль лідера на східному фланзі НАТО", - сказав міністр оборони ФРН.

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Пісторіус зауважив, що постійний контингент Бундесверу в іншій країні буде розгорнутий уперше: досі німецькі військові виконували за кордоном лише тимчасові місії на ротаційній основі. Пісторіус назвав це інвестицією в майбутнє.

Згідно з підписаною 18 грудня дорожньою картою, німецький контингент складатиметься з 4800 військових і близько 200 цивільних працівників. Уже розпочинається розбудова інфраструктури, створення комфортних умов для проживання родин військових неподалік від Вільнюса і Каунаса.

Міністр оборони Литви подякував німецьким партнерам і зауважив, що найбільшою загрозою для всіх держав регіону є російська агресивна політика.

Пісторіус у червні вперше оголосив про плани щодо розгортання німецької бригади у Литві. Це флагманський проєкт у контексті політики безпеки, поштовхом до якого стала загарбницька війна Росії проти України.

У другому кварталі 2024 року розпочне роботу передове командування бригади в Литві, яке до кінця року має перерости у штаб формування. У 2025 році бригада має бути остаточно сформована, після чого розпочнуться її перші тренування. Повної боєздатності бригада досягне до кінця 2027 року.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини закликав країни НАТО готуватися до війни з РФ: "У нас є кілька років"

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