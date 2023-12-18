Війна НАТО та Росії: аналітики ISW проаналізували погрози Путіна

Гучні заяви є частиною давніх російських наративів про можливий напад на НАТО.

Висловлювання президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія не прагне вторгнення на територію країн НАТО, дуже схожі на наполегливі заяви Кремля наприкінці 2021 і на початку 2022 року, а також на ті, що лунали напередодні 24 лютого − про те, що Росія не планує атакувати Україну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін висловив заперечення попередженню президента США Джо Байдена, який спрогнозував напад Росії на країну НАТО в майбутньому у разі перемоги над Україною. Очільник Кремля стверджував, що Росія не має жодних геополітичних, військових та економічних чи територіальних причин воювати з Альянсом, і що Росія зацікавлена у розвитку відносин з країнами-членами НАТО.

Один з російських пропагандистів 2 грудня заявив, що країни Балтії стануть наступною військовою ціллю Росії. Він пригрозив, що вони впадуть незабаром після України.

ISW нагадали, що ці погрози є фактично частиною давніх російських наративів стосовно можливого нападу російських військ на воєнний блок. Такі заяви з'явилися ще до того, як Фінляндія подала відповідну заявку на вступ до Альянсу і була ухвалена до нього 4 квітня.

Аналітики переконані, що Путін має намір змусити НАТО визнати претензії, вимоги і сферу впливу Росії. Він неодноразово вказував на наміри РФ покласти край "гегемонії США".

Раніше повідомлялося, що Росія готується до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО. На підготування до цього спрямовані довгострокові зусилля армії РФ з реструктуризації та розширення.

Держсекретар канцелярії президента Польщі та керівник Бюро нацбезпеки Яцек Сєвєра заявив, що країни на східному фланзі НАТО повинні підготуватися до агресії Росії за три роки.