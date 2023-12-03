Коли Росія нападе на НАТО: у Польщі назвали терміни 

Російський ВПК працює у три зміни й може відновити війська РФ у найближчі три роки.

Країни на східному фланзі НАТО мають підготуватися до агресії Російської Федерації за три роки.

Про це в інтерв'ю Nasz Dziennik заявив державний секретар канцелярії президента Польщі та керівник Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра.

Під час інтерв’ю він відповів на запитання, чи погоджується з твердженням Німецької ради з міжнародних відносин про те, що Росія може напасти на країни НАТО, а вони мають від п’яти до дев’яти років на підготовку до початку агресії.

"На жаль, так. Цей аналіз збігається американськими дослідженнями. Проте, як на мене, часові рамки, представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, трирічний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації", – сказав він.

Сєвєра також наголосив, що три роки – це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який би був чітким сигналом для стримування від агресії. Він звернув увагу, що військова промисловість РФ працює в три зміни, тому може за три роки відбудувати більший потенціал.

Нагадаємо, Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою СВО та "розширенням НАТО".

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