Российский ВПК работает в три смены и может восстановить войска РФ в ближайшие три года.

Страны на восточном фланге НАТО должны подготовиться к агрессии Российской Федерации за три года.

Об этом в интервью Nasz Dziennik заявил государственный секретарь канцелярии президента Польши и руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

Во время интервью он ответил на вопрос, соглашается ли с утверждением Немецкого совета по международным отношениям о том, что Россия может напасть на страны НАТО, а они от пяти до девяти лет на подготовку к началу агрессии.

"К сожалению, да. Этот анализ совпадает американскими исследованиями. Однако, по-моему, временные рамки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, трехлетний временный горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации", – сказал он.

Севера также подчеркнул, что три года – это время, когда на восточном фланге должен быть создан потенциал, который был бы четким сигналом для сдерживания от агрессии. Он обратил внимание, что военная промышленность РФ работает в три смены, потому может за три года отстроить больший потенциал.

Напомним, Владимир Путин увеличивает численность своей армии. Он подписал соответствующий указ. В Кремле заявляют, что это связано с так называемой СВО и расширением НАТО.

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