Путин подписал указ об увеличении своей армии: с чем это связано

В общей сложности Путин увеличил ВС РФ практически на 170 тысяч человек.

Российский диктатор Владимир Путин увеличивает численность своей армии. Он подписал соответствующий указ. В Кремле заявляют, что это связано с так называемой "СВО" и "расширением НАТО".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2,2 миллиона человек. В частности, 1,3 из них – военные.

“Увеличение численности военных в Вооруженных силах России реализуется поэтапно на средства граждан, изъявляющих желание служить по контракту. Увеличение штатной численности обусловлено ростом угроз для России, связанных с СВО и расширением НАТО. Дополнительное наращивание боевого состава и численности ВС РФ является адекватной реакцией на агрессивную деятельность НАТО. Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизация не предусмотрена”, — заявили в Минобороны РФ.

Подчеркнем, что в общей сложности Путин увеличил ВС РФ практически на 170 тысяч человек.

Напомним, что в Кремле обеспокоены предстоящими выборами президента.

Читайте также: