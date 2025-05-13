Папа Римский в первом зарубежном турне посетит Украину - СМИ

Папа Римский / © Associated Press

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В первом зарубежном турне новый Папа Римский Лев XIV может посетить Киев, Никею и Перу, но не США.

Об этом пишет издание la Repubblica.

Новый Папа Римский, Лев XIV, получил первое официальное приглашение в Киев от президента Украины Владимира Зеленского. В телефонном разговоре, который глава государства назвал «теплым и значимым», президент Украины Владимир Зеленский призвал Понтифика совершить «апостольский визит» в Украину.

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По словам понтифика, такая поездка принесла бы «настоящую надежду всем верующим и всему нашему народу». Также Папа поблагодарили за поддержку Украины и усилия Ватикана по возвращению детей, вывезенных в Россию.

Хотя Папа Франциск хотел одновременно посетить и Киев, и Москву, Лев XIV еще предстоит решить, как и когда реагировать на украинское приглашение. Его первые шаги как понтифика свидетельствуют об осторожности: Prevost в значительной степени возлагается на Государственный секретариат и сеть апостольских нунций. Определенное представление о его внешнеполитическом курсе можно будет получить уже в эту пятницу, когда он встретится с дипломатами, аккредитованными при Святом Престоле.

Первой заграничной поездкой Льва XIV может стать Турция — в Никею, в честь 1700-летия Первого Вселенского собора. Этот визит имеет большое экуменическое значение, поскольку отсылает ко временам единства христиан в расколы 1054 года и XVI века. Ожидается, что с официальным приглашением Понтифика в Никею выступит патриарх Варфоломей во время визита в Ватикан уже в это воскресенье.

В случае поездки встанет дипломатический вопрос — стоит посетить только Никею или Анкару. Для Франциска, уже бывавшего в Турции, такая формальность могла бы быть упрощена из-за состояния здоровья. Однако для нового Папы этот вопрос еще открыт.

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На другие поездки Лев XIV пока не обещал согласия. В частности, на вопрос португальской журналистки по поводу визита в Фатиму он ответил: «Кардинал Превост собирался приехать, но планы изменились». Относительно США — своего места рождения — Папа прямо сказал: «Не скоро». А вот на Перу, где он провел 20 лет как миссионер и епископ, намекнул с большим оптимизмом: «Ожидайте скоро новостей обо мне в Перу».

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский Лев XIV в первой воскресной речи упомянул Украину.