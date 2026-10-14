У Папы Римского обнаружили рак: врачи удалили часть органа

Папа Римский Лев XIV / © Vatican News

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У 71-летнего Папы Римского Лева XIV обнаружили рак лёгких. Понтифик перенёс операцию, во время которой хирурги удалили нижнюю долю его правого лёгкого. Ватикан сообщил, что операция прошла без осложнений, однако врачам ещё предстоит установить стадию заболевания.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

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По результатам обследований, проведенных перед операцией, врачи заподозрили у Папы злокачественное новообразование. Окончательно диагноз подтвердился уже во время хирургического вмешательства. Речь идет об аденокарциноме — самом распространенном типе рака легких.

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Операция была проведена во вторник, 13 октября, в римской больнице Джемелли. Хирургическую бригаду возглавлял главный торакальный хирург медицинского учреждения Стефано Маргаритора.

Врачи удалили нижнюю долю правого легкого понтифика. В Ватикане пояснили, что операция была радикальной, то есть хирурги постарались полностью удалить все подозрительные ткани, чтобы не оставить раковых клеток.

Сама хирургическая операция длилась примерно 90 минут, тогда как в целом Лев XIV пробыл в операционной около трёх часов.

В Ватикане заверили, что операция прошла успешно. Во время вмешательства никаких осложнений не возникло, а впоследствии понтифика перевели обратно в больничную палату.

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Что известно о диагнозе Папы Римского

Несмотря на успешную операцию, врачи пока не могут окончательно оценить степень распространения заболевания. Для этого необходимо получить результаты дополнительных анализов, в частности результатов исследования лимфатических узлов.

Эксперт по раку легких Всеобъемлющего онкологического центра Ломбарди при Джорджтаунском университете доктор Стивен Лю пояснил, что аденокарцинома является наиболее распространённой разновидностью рака лёгких и имеет сравнительно благоприятный прогноз.

В то же время, по словам специалиста, одного подтверждения диагноза недостаточно для определения дальнейшего лечения. Медикам необходимо установить размеры опухоли, количество пораженных участков легкого и выяснить, имеются ли раковые клетки в лимфатических узлах.

Если обследования покажут, что заболевание распространилось, могут потребоваться дополнительные исследования для выбора лечения.

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Среди возможных методов лечения эксперт назвал химиотерапию, её сочетание с иммунотерапией или таргетную терапию, которая предполагает применение препаратов против определённых типов опухолей.

Однако в Ватикане подчеркнули, что на данный момент врачи не обсуждают назначение химиотерапии или других методов лечения до получения результатов всех необходимых анализов.

Как себя чувствует Лев XIV и сможет ли он вернуться к работе

О том, что у него обнаружили небольшой узелок в лёгком, Папа Римский рассказал лично во время воскресной молитвы. Тогда он сообщил, что в ближайшее время перенесёт операцию по его удалению.

Еще до хирургического вмешательства онкологи предполагали, что даже в случае подтверждения злокачественного образования прогноз может быть благоприятным, поскольку узелок оказался локализованным.

В день операции понтифик самостоятельно прибыл в больницу Джемелли через главный вход. Перед госпитализацией он поприветствовал десятки людей, собравшихся у здания больницы, чтобы поддержать его.

В связи с необходимостью лечения Ватикан отменил все запланированные аудиенции Льва XIV до 20 октября.

В то же время остается открытым вопрос о его предстоящей поездке за границу. С 6 по 17 ноября понтифик планирует посетить Уругвай, Аргентину и Перу.

Это должно стать самым длительным путешествием за время его понтификата. Маршрут предусматривает более 31 тысячи километров, около десятка авиаперелетов, два полета на вертолете, а также пребывание на разных высотах в Перу.

Обычно онкологи рекомендуют воздерживаться от авиаперелетов примерно в течение трёх недель после подобных операций. Именно этот промежуток времени отделяет хирургическое вмешательство от запланированного начала путешествия Льва XIV.

Токийский кардинал Кикучи Цутому, который встретился с понтификом накануне операции, рассказал, что Лев XIV решил не откладывать операцию, в частности, чтобы не срывать планы предстоящих зарубежных визитов.

Что известно о предыдущих проблемах со здоровьем понтифика

Нынешняя госпитализация, вероятно, стала второй в жизни Льва XIV. Несмотря на 71-летний возраст, он известен своей физической активностью: регулярно играет в теннис и занимается плаванием.

Ранее у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем в 1985 году, когда он работал молодым священником-миссионером в Перу.

Вскоре после прибытия в город Чулуканас будущий понтифик заболел брюшным тифом и попал в больницу. Позже он вспоминал, что болезнь сопровождалась настолько сильной болью и лихорадкой, что он молился о прекращении страданий.

В биографической книге «Папа Лев XIV: Биография», опубликованной в 2025 году, понтифик рассказал, что пережитое стало важным моментом в его жизни.

После выздоровления он решил остаться служить в Перу, несмотря на сложные условия жизни. Именно этот опыт, по его словам, повлиял на его дальнейший духовный путь.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию обеспечить безопасную перевозку зерна через Чёрное море.

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