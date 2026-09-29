"Сесть за один стол": Папа Римский сделал заявление о завершении войны в Украине

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римский Лев XIV отметил необходимость международных переговоров для завершения войны в Украине. Глава Католической церкви призвал лидеров государств сесть за один стол для поиска мирных решений.

Об этом сообщает Die Zeit.

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«Мы должны призвать лидеров России, Украины и других стран встретиться, сесть за один стол и поговорить друг с другом», — заявил Лев XIV во время полета домой после поездки во Францию.

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По словам понтифика, главной задачей таких переговоров должен стать «поиск решений для этих проблем — вместо того, чтобы настаивать на больше не имеющих смысла войнах».

Кроме этого, Папа Римский снова призвал не допускать новую гонку вооружений. Он отметил огромные затраты на военно-промышленный комплекс, тогда как эти средства, по мнению Льва XIV, могли бы быть направлены на решение глобальных социальных проблем.

«Мы тратим огромные суммы на эту мощную оружейную промышленность: промышленность, из которой небольшая элита получает огромные прибыли благодаря разжиганию войн. Между тем, эти миллиарды евро или долларов можно было бы использовать для решения таких проблем, как голод в мире, нехватка жилья и безработица», — выразился Папа.

Напомним, накануне стало известно, что спецпосланник Ватикана, кардинал Маттео Дзуппи, едет в Москву в третий раз на переговоры с российскими властями. Это часть гуманитарной миссии по Украине, порученной Папой Римским. Главные темы обсуждения — возвращение депортированных украинских детей, обмен пленными, проблемы гражданских и содействие завершению войны.

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Отметим, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в октябре Украина, США и Россия планируют провести трехстороннюю встречу для обсуждения технических вопросов, в частности, уменьшения ударов по энергетике, безопасности судоходства и прекращения террора.

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