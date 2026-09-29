Кофе может резко повысить уровень сахара в крови: какие сливки рекомендует выбирать диетолог

Какие сливки добавлять в кофе при высоком уровне сахара в крови / © Associated Press

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Утренний кофе с молоком или сливками может влиять на уровень сахара в крови, особенно если напиток содержит подслащенные добавки. В то же время отказываться от молока в кофе не обязательно — важны его вид и количество.

Об этом сообщило издание Verywell Health со ссылкой на эксперта по питанию Эшли Карнахан из Henry Ford Health в Детройте.

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По её словам, коровье молоко, независимо от жирности, содержит углеводы из-за естественного молочного сахара. В одном стакане — около 12 г углеводов. Для людей, которые контролируют уровень сахара из-за диабета, 15 г углеводов считаются одной порцией.

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В то же время несколько столовых ложек молока в кофе, по словам Карнахан, обычно не составляют значительного количества. А вот четверть или половина стакана уже может оказаться слишком много для человека, следящего за уровнем сахара в крови.

Самое важное правило при выборе молока или сливок — избегать вариантов с добавлением сахара. Это касается и растительного молока: диетолог советует выбирать несладкие сорта и проверять состав продукта.

Например, несладкое миндальное молоко может быть одним из вариантов, однако в нём содержится значительно меньше белка, чем в коровьем: примерно 2 г против 8 г на стакан. Белок, в свою очередь, помогает поддерживать более стабильный уровень сахара в крови.

Карнахан советует уделять особое внимание ароматизированным сливкам. На этикетке следует проверять размер порции, общее количество углеводов и содержание добавленного сахара.

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По словам специалиста, сладкий кофе со сливками может вызвать резкий скачок уровня сахара, особенно если пить его натощак. Поэтому важно не только само кофе, но и общий рацион в течение дня.

Если человек выбирает сладкий латте, Карнахан советует сочетать его со сбалансированным завтраком, содержащим белки и жиры, например яйца, орехи или арахисовую пасту. Также в рационе должно быть достаточно овощей и других источников клетчатки, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Напомним, что для кого-то кофе — это утренний ритуал, а для других чашка этого напитка заканчивается болями в животе и срочным походом в туалет. Ранее мы сообщали, что стоит за такими реакциями организма.

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