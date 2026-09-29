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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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Кава може різко підвищити цукор у крові: які вершки радить обирати дієтологиня

Кава з молоком або вершками може впливати на рівень цукру в крові. Дієтологиня пояснила, які добавки краще обирати та від яких варто відмовитися.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Які вершки додавати до кави за високого цукру в крові

Які вершки додавати до кави за високого цукру в крові / © Associated Press

Ранкова кава з молоком або вершками може впливати на рівень цукру в крові, особливо якщо напій містить підсолоджені добавки. Водночас відмовлятися від молока в каві необов’язково — важливими є його вид і кількість.

Про це повідомило видання Verywell Health з посиланням на експертку з харчування Ешлі Карнахан із Henry Ford Health у Детройті.

За її словами, коров’яче молоко незалежно від жирності містить вуглеводи через природний молочний цукор. В одній склянці — близько 12 г вуглеводів. Для людей, які контролюють рівень цукру через діабет, 15 г вуглеводів вважають однією порцією.

Водночас кілька столових ложок молока в каві, за словами Карнахан, зазвичай не становлять значної кількості. А от чверть або половина склянки вже може бути забагато для людини, яка контролює рівень цукру в крові.

Найважливіше правило під час вибору молока або вершків — уникати варіантів із доданим цукром. Це стосується й рослинного молока: дієтологиня радить обирати несолодкі види та перевіряти склад продукту.

Наприклад, несолодке мигдалеве молоко може бути одним із варіантів, однак воно містить значно менше білка, ніж коров’яче: приблизно 2 г проти 8 г на склянку. Білок, своєю чергою, допомагає підтримувати стабільніший рівень цукру в крові.

Особливу увагу Карнахан радить звертати на ароматизовані вершки. На етикетці варто перевіряти розмір порції, загальну кількість вуглеводів і вміст доданого цукру.

За словами фахівчині, солодка кава з вершками може спричинити різке підвищення рівня цукру, особливо якщо пити її натщесерце. Тому значення має не лише сама кава, а й загальний раціон протягом дня.

Якщо людина обирає солодкий лате, Карнахан радить поєднувати його зі збалансованим сніданком, що містить білки та жири, наприклад яйця, горіхи або арахісову пасту. Також у раціоні має бути достатньо овочів та інших джерел клітковини, яка допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Нагадаємо, для когось кава є ранковим ритуалом, для інших чашка напою закінчується болем у животі та терміновим походом до туалету. Раніше ми повідомляли, що стоїть за такими реакціями організму.

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