Мережа гуде через загадковий "НЛО" під час польоту Starship (фото)

Випробувальний політ ракети Starship компанії SpaceX зі стартового майданчика Starbase у Техасі / © Associated Press

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Під час історичного випробувального польоту ракети Starship компанії SpaceX глядачі прямої трансляції помітили в темряві космосу дивний світловий слід. Це одразу спровокувало хвилю конспірологічних теорій про «материнський корабель» іншопланетян.

Про це повідомляє Daily Mail.

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SpaceX 28 вересня встановила історичне досягнення, вивівши в космос найпотужнішу у світі ракету. Водночас ще до того, як Starship досягла орбіти, увагу глядачів прямої трансляції привернув загадковий об’єкт, який рухався на тлі космічного простору позаду корабля.

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Приблизно через 7 хвилин і 55 секунд після старту випробувального польоту користувачі соцмереж помітили вузький і дещо вигнутий слід блідо-блакитного світла з яскравим білим кінчиком.

Люди побачили нібито НЛО під час запуску ракети Starship

У соцмережі X почали поширювати скриншоти побаченого. Один із користувачів заявив, що об’єкт «схожий на материнський корабель» і «більший за місто».

«Думаю, ми всі щойно побачили НЛО у прямій трансляції», — написав один із користувачів.

Інший користувач X відповів: «Я не міг повірити власним очам. Я радий, що це побачив не лише я».

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Загадковий об’єкт, який побачили користувачі, які дивилися пряму трансляцію запуску Starship / © SpaceX

Загадковий об’єкт, який побачили користувачі, які дивилися пряму трансляцію запуску Starship / © SpaceX

Серед версій, які почали обговорювати в Мережі, була й припущення, що загадковим об’єктом могла бути Міжнародна космічна станція NASA. Водночас за відеозаписом неможливо встановити реальні розміри об’єкта чи визначити, на якій відстані він перебував від Starship.

Пояснення побаченому запропонував користувач Дін Скотт. На його думку, зафіксований слід міг бути газом, що залишився після роботи прискорювача Super Heavy. Його двигуни вимкнулися після відокремлення від Starship, а згодом знову запустилися для виконання маневру повернення.

Скотт також припустив, що ілюзія руху об’єкта вгору могла виникнути через те, що спочатку його закривав яскраво освітлений горизонт Землі.

Один із користувачів, коментуючи пояснення Скотта, написав: «Я повернувся назад і побачив хмару до того, як вона „сплющилася“. Ви абсолютно праві, дякую!»

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Ймовірно, користувач соцмереж мав на увазі інший момент трансляції — кадри, зроблені через 6 хвилин і 35 секунд після старту. На них можна побачити невелику розмиту блакитно-білу пляму біля краю Землі.

Втім, пояснення Скотта не зупинило обговорення версій про можливе походження об’єкта.

«Сірі переконуються, що все гаразд», — прокоментував один із користувачів X, маючи на увазі сірих гуманоїдних істот, поширених у легендах про НЛО.

Інші користувачі соцмереж почали тегати бізнесмена Ілона Маска. Один із них безпосередньо запитав: «Гей, Ілоне, це материнський корабель?»

Ще кілька людей заявили, що побачене — «безперечно прибульці».

Інженер Кайл Голл, своєю чергою, звернув увагу на зв’язок між цим моментом трансляції та іншою неочікуваною подією під час польоту — раптовим вимкненням одного з двигунів Starship.

«Хм, двигун вимикається, а потім з’являється з маскування іншопланетний бойовий крейсер. Цікаво», — написав Голл.

Водночас ні SpaceX, ні Маск не дали публічних коментарів щодо загадкового об’єкта, який потрапив у кадр під час трансляції.

Випробувальний політ ракети Starship — який результат

Безпілотний Starship стартував приблизно о 8:46 ранку за східним часом США з космодрому SpaceX Starbase на узбережжі Мексиканської затоки неподалік Браунсвілла. Запланована тривалість польоту становила 10 годин, а місія передбачала обліт Землі.

Однак випробування завершили достроково після того, як під час набирання висоти для виходу на орбіту несподівано відмовив один із двигунів.

Згодом 40-поверховий Starship розвернувся для контрольованого приводнення. О 11:58 за східним часом США він торкнувся води, однак уже за кілька секунд після падіння в океан ракета вибухнула, утворивши величезну вогняну кулю.

Під час прямої трансляції представник SpaceX Ден Хуот заявив: «Starship приземлився. Як ви бачили, цього разу приводнення було не таким м’яким, як під час попереднього польоту, але Starship все одно опинився у воді».

Хоча представники команди SpaceX безпосередньо не підтвердили факт вибуху Starship, берегові камери зафіксували потужний спалах приблизно в районі середини ракети.

Попри те, що окремі користувачі назвали місію «повним провалом», основним завданням випробування було виведення Starship на орбіту, і цього разу кораблю вдалося досягти цієї мети.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман привітав компанію SpaceX з результатами запуску.

«Чудовий запуск, виведення корабля на орбіту та виконання кожного етапу безпечно, відповідально і, що особливо важливо, надихаюче. NASA разом з усією зацікавленою громадськістю з нетерпінням чекає можливості допомогти там, де ми можемо, і того, щоб місії Starship стали звичайною практикою!» — написавАйзекман у соцмережі X.

Спочатку здавалося, що Starship виконав приводнення відповідно до плану. Проте вже за кілька секунд після цього в районі корабля спалахнула величезна вогняна куля, а уламки розлетілися навколо.

До цього SpaceX здійснила 13 випробувальних польотів Starship, які не завершувалися виходом на орбіту. Цього разу компанія вперше спробувала вивести корабель на траєкторію навколо Землі, а потім безпечно повернути його.

Успішне виконання місії мало б стати важливим етапом для підготовки модифікованої версії Starship до запланованого використання NASA під час висадки людей на Місяць у межах програми Artemis 2028 року. Водночас одразу після випробування залишалося незрозумілим, чи позначаться проблеми з двигуном та вибух після приводнення на підготовці SpaceX до місячної місії, запланованої на 2028 рік.

У перспективі SpaceX планує повертати Starship на сушу у вертикальному положенні — зокрема, для доставки екіпажів назад на Землю та повторного використання корабля в наступних місіях.

Наразі ж випробувальні польоти передбачають завершення місії приводненням у морі, без запланованого повернення космічного апарата на сушу.

До слова, космічний апарат Link вартістю 30 млн дол., створений компанією Katalyst Space Technologies, увійшов в атмосферу і повністю згорів. Місія із порятунку та підвищення орбіти 22-річного космічного телескопа NASA Swift провалилася. Апарат Link пробув на орбіті 85 днів, але не зміг виконати завдання через зниження обсерваторії внаслідок підвищеної сонячної активності.

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